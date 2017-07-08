أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلق شباب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيسبوك منذ أشهر وسوم بنغازي روحت #بنغازي_روحت في تلميحات لقرب تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية وعودة العصية لأحضان ابنائها بعد انطلاق عملية الكرامة التي خاضها الجيش الوطني الليبي ضد الارهاب في مايو 2014م.

بنغازي روحت هاشتاق تناقلته الصفحات الشخصية والعامة ليكون الهاشتاق الاكثر انتشارا في الشأن الليبي وليكون رمزا شعبيا يعبر به الشعب الليبي عن فرحته بالانتصار وتحرير بنغازي.

بنغازي روحت ارتبط بكل ما هو مفرح في مدينة بنغازي.. سيطرة الجيش الوطني على القوارشة وقنفودة وبوصنيب.. افتتاح مطار بنينا الدولي.. هبوط اول طائرات شحن على مطار بنينا الدولي.. الاحتفال باسبوع المرور العربي الموحد.. عودة الشركات والمصانع لبنغازي.. عودة الكليات للدراسة.. الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من جامعة بنغازي.. الاحتفال بموائد الرحمن في شهر رمضان المبارك.. الاحتفال بعيد الفطر… وانتشر الهاشتاق على نطاق شعبي أكبر بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن تحرير مدينة بنغازي تحريرا كاملا غير منقوص.

لم يقتصر الأمر محليا فقط بل تجاوزه ليصل لخارج النطاق الليبي حيث كتب السفير البريطاني في ليبيا في صفحته على تويتر بمجرد إعلان القوات المسلحة تحرير بنغازي “تحرير بنغازي يمثل فرصة ثمينة للانتقال من الحرب إلى السلام في ليبيا عبر استعادة حكم القانون و احترام حقوق الإنسان.

وختم ميليت تغريدته بــ #بنغازي_روحت .

فيما غرد عدد من الشباب السعودي والكويتي والمصري على صفحاتهم بنفس الوسوم مهنئين الشعب الليبي بتحرير بنغازي والانتصار على الإرهاب.