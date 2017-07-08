أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن عقد اجتماع بين رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار هذا الأسبوع بشأن التجهيز لانتقال مجلس النواب لمدينة بنغازي قريباً .

ونفي المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الأخبار المتداولة في بعض الوسائل الإعلامية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار لمناقشة نقل المجلس لمقره الدائم بمدينة بنغازي .

وكان رئيس مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل قد صرح في وقتاً سابق بأنه سيلتقي عميد بلدية بنغازي.

وطالب عبدالله بليحق كافة الوسائل الإعلامية توخي الدقة في نقل الأخبار خاصة وأن التصريح متلفز ” صوت وصورة ” ومنشورة عبر الموقع الرسمي للمجلس ومعمم على الوكالات والقنوات والمؤسسات الإعلامية المختلفة ولكن نقل الخبر كان بشكل مختلف عن ما جاء بالتصريح.