أخبار ليبيا 24 – خاص

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وألاهلي طرابلس، المقرر إقامتها غدا الأحد، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك ضيفه الاهلي طرابلس في التاسعة من مساء الأحد ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل ممثل ليبيا الترتيب الاول برصيد 8 نقاط فيما يتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وخلال الاجتماع الذي حضره من جانب الزمالك، الإداري حمادة أنور وأيمن فريد طبيب الفريق، إلى جانب طاقم التحكيم الموريتاني بقيادة حمادة الموسى ومسؤولي الأهلي طرابلس ، تم الاتفاق على أن صاحب الارض الزي الأبيض الكامل، والأسود لحارس المرمى. بينما يرتدي الأهلي طرابلس الزي الأخضر كاملا، والأصفر لحارس المرمى.