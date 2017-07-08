أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع طبرق فاطمة العبيدي، “تعرفنا على هوية عدد ثمان جثث من المهاجرين المصرين الذين لقوا حتفهم في الصحراء الليبية الخميس الماضي”.

وأوضحت العبيدي لـ”أخبار ليبيا 24″، أنهم تعرفوا على هويتهم من خلال جوازات السفر التي وجدت داخل ملابسهم، دون أن يتم التعرف على البقية لعدم توفر أي مستندات دالة معهم.

وأضافت “لا نستطيع ترك هذه الجثث أو دفنهم في مكان تواجدهم لأن ذلك سيجعلهم في قائمة المجهولين إلى الأبد”، مؤكدةً وجود جثث أخرى في مناطق مختلفة من الصحراء الليبية.

وتطرقت العبيدي إلى أكبر العوائق التي تواجه الفرع، والتي تمثلت في قلة الإمكانيات، إذ أنه ليس لديهم وسائل النقل المخصصة لنقل الجثث سواء الموجودة في الصحراء أو على شواطئ البحر، حيثُ يعاني الفرع من نقص في الأكياس المخصصة لنقل الجثث والملابس الواقية والكمامات وأدوات التعقيم .

وتابعت أنه من تم التعرف عليهم من أصحاب الجثث هم :

1. جمعة عثمان محمود .

2. علاء عبدالباقي سليمان .

3. يوسف عبدالله محمود .

4. محمد احمد توفيق .

5. السعيد إبراهيم محمد .

6. محمد جمال عبدالتواب .

7. احمد جمعة كامل .

8. جمعة كامل حسين.

وناشد الهلال الأحمر، الجهات المحلية والدولية بتكملة مشوار الهلال الأحمر والتواصل مع أهل هؤلاء المفقودين، وهم من محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسيوط .

يذكر أنه عُثر مساء الخميس الماضي، على 20 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية جنوب بوابة الــ 200 بحوالي 250 كيلو متر بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال.