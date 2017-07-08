أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقت القوات المسلحة العربية الليبية، القبض على قناص من الجنسية السودانية، كان ينتمي لصفوف الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تتحصن في محور الصابري شمالي بنغازي .

ووجد هذا الإرهابي مختبئ بأحد المنازل في الصابري، ويدعي الجنون، وبعد تفتيشه، تم العثور على بندقية القنص التي كان يستعملها في استهداف رجال القوات المسلحة والقوات المساندة لها مدفونة بالقرب منه.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تقوم بتمشيط محوري سوق الحوت والصابري تمهيدا لعودة السكان إلى منازلهم بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر تحرير كامل مدينة بنغازي وانتصار القوات المسلحة على الإرهاب ليلة الأربعاء .