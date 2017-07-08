أخبار ليبيا 24-خاص

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن الاتفاق السياسي والذي نتج عن جلسات الحوار ليس مرتبطا بمدة زمنية معينة وأن المجلس الرئاسي لم تعطى له الشرعية من مجلس النواب، مؤكدا أن نهاية مدته ستكون في ديسمبر القادم.

وأضاف الجهاني أن المهم حاليا هو تحديد أيهما الأولى بالإنجاز الدستور أو انتخابات رئاسية وبرلمانية لفترة جديدة مؤقتة، وهو ما يتطلب بحسبه تعديل الإعلان الدستوري.

وربط عضو مجلس النواب انتهاء مدة المجلس بتسليم السلطة التشريعية لجسم اخر منتخب وفق الإعلان الدستوري.

وتابع ” نعلم جيدا الطموحات المتسرعة للبعض للوصول لكرسي السلطة ، والقفز بالهواء لا يقود إلا مزيد من التخبط و الفشل والفوضى والمعاناة، إلا في حالة واحدة وفق الية سياسية وشعبية تقود للتقسيم والانفصال.

وطالبهم باختيار مصيرهم.