أخبار ليبيا 24/خاص

يعتزم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان “دعم” يوم غد السبت في العاصمة التونسية تونس عرض دراسة مقارنة بين دول ليبيا، تونس ومصر وذلك فيما يخص حقوق الإنسان والدساتير-إشكالية الصناعة والتطبيق.

وسيقوم الباحث رجب سعد بعرض الجزء الخاص بليبيا في الدراسة فيما سيعرض الباحث أحمد فوزي الجزء الخاص بمصر.

ويتولى عرض الجزء الخاص بتونس في الدراسة كل من المدير التنفيذي لمركز دعم محمد عمران ومنسق تونس-ليبيا في المركز سالم غالب.

ومن المقرر أن يعقب جلسة عرض الدراسة حلقة نقاشية عن الدساتير في البلدان الثلاثة وكيفية صياغتها وإشكاليات تطبيقها لحماية حقوق الإنسان.

وتختتم نشاطات اليوم بجلسة خبراء تهدف إلى الوصول إلى استنتاجات وتوصيات وذلك بادارة رئيس مجلس ادارة مركز “دعم” المختار الطريفي.

الجدير بالذكر إن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان “دعم” وهو مركز شبه إقليمي يقوم وبشكل متواصل بإقامة الورش والمؤتمرات التي تهتم برفع مستوى العملية الديمقراطية في الدول الثلاثة.