أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت عناصر مركز شرطة القنان التابع لمديرية أمـن أجدابيـا مـــــن ضبط شاحنــــة محملــــة بشاحـنــــة صغيرة وجرار زراعي كانت معدة لتهريبهما خارج البلاد.

وقال آمـر دوريات مركز شرطـة القنــــان مــن خلال الدوريـــات الأمنية التي يقـــوم بها مركز شرطــــة القنان بالمنطقة والتمركزات وعمليات التفتيش الدوريـة على الإجراءات القانونيـــــة للمركبات الآليــة تـم ضبط شاحنة تحمل شاحنة صغيرة وجرار زراعي بإجراءات مروريــــة وشحن مزورة.

وأضاف آمر دوريات مركز شرطة القنان أنه من خلال التحقيقــات تبين أن صاحــب الشاحنة مـــن مدينـة أجدابيــا بعد أن قال إنه من مدينة بنغازي وأنه قام بتزوير إجراءات الشحن من أجل عبور البوابات الأمنية والحدود الليبية باتجاه إحدى الدول الأفريقية المجاورة لغرض بيعها هناك.

وأشار آمر الدوريــــات إلى أنه تم إحالة الشاحنـــة والمستندات المـــــــزورة إلى قســـــم المرور والتراخيص أجدابيـــا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.