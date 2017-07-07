أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت مؤسسة لا للألغام المواطنين من سكان الصابري ووسط البلاد من الإسراع في الدخول إلى منازلهم حتى تأمينها من الألغام ومخلفات الحرب حفاظا على سلامتهم.

وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة خالد الغزالي، اليوم الجمعة “على سكان تلك المناطق الحذر من الدخول إلى منازلهم الا بإذن من الجهات المسؤولة، مضيفا أنه في حال وجدت مخلفات ألغام وذخائر على المواطنين الابلاغ فورا محذرا من العبث بها او لمس أي جسم غريب او اسلاك او حرق أي شئ بالمنزل او ما حوله ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين.

وأعلنت المؤسسة استعدادها التام لتلقي بلاغات المواطنين على الرقم 0913551000 .

وكان مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلن السيطرة على منطقة الصابري بالكامل عقب هزيمة الجماعات الإرهابية هناك، وبدء عملية تمشيطها من الألغام والمفخخات .

وفي ذات الشأن، حذر صنف الهندسة العسكرية المواطنين وسكان تلك المناطق من الدخول إلى المنطقة قبل إعلان تمشيطها بالكامل من الألغام والمفخخات التي خلفتها الجماعات الإرهابية ورائها ، وقبل انتهاء عمليات تطهير وتعقيم هذه المناطق من الأمراض والأوبئة.