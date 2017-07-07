أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مجلس أعيان قبيلة المجابرة ومؤسسات المجتمع المدني جالو أمس الخميس، تقدم خلاله بأحر التهاني وأعظم التبريكات إلى كافة أبناء الشعب الليبي وإلى القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير أركان خليفة حفتر وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بمناسبة تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية.

وجاء في البيان – “إن إعلان التحرير هو إعلان للفرح والبهجة والسرور بكافة ربوع الوطن، وبهذه المناسبة نترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميادين العزة والأباء، ونقدم تحية تقدير وإجلال لأسر وأمهات وزوجات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف البيان “أن هذا التحرير يعتبر إعلان لنهاية كافة التنظيمات الإرهابية التي حاولت أن تجعل من ليبيا ملاذ لقوى التطرف والإرهاب، واليوم تنطلق الأفراح وتبدأ مرحلة البناء والإعمار والإصلاح ليعم الأمن والأمان كافة أنحاء ليبيا”.