أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد شهر ونصف من احتفال القوات المسلحة العربية الليبية بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة وتخريج الدفعة الخمسين من الكلية العسكرية اردانو وما صاحب هذه الذكرى من فرح واستبشار بعد العرض العسكري الكبير والمهيب الذي قدمته الوحدات والأقسام والكتائب التابعة للجيش الليبي ها هي الفرحة تعود من جديد لترتسم على الوجوه خارجة من القلوب بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تحرير بنغازي تحريرا كاملا غير منقوص.

وقال حفتر في كلمة متلفزة بثت عبر الفضائيات الليبية ”بعد أن قدمنا قوافل من الشهداء الأبرار الذين ودعناهم منتصبي القامة مرفوعي الرأس في ساحات الشرف تزف إليكم اليوم قواتكم المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار الجيش الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب”.

وقدم حفتر باسم القوات المسلحة العربية الليبية التهنئة إلى الشعب الليبي في كافة أرجاء ليبيا وبالتحية إلى الجنود الأشاوس والقوة المساندة لهم وبخالص الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة على مساندتها للقوات المسلحة ووقوفها إلى جانبهم.

ردود فعل محلية

عقب إعلان التحرير تقدَّم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالتهنئة والتحية والتقدير إلى القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الليبية والقوة المساندة لها لمناسبة إعلان تحرير بنغازي.

ودعا صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، الشعب الليبي للوقوف صفًّا واحدًا لمساندة ودعم قواتهم المسلحة لتحرير كافة التراب الليبي من الإرهاب والفوضى لتقوم دولة المؤسسات والقانون من أجل أن تتحقق العدالة والمساواة والحرية في ليبيا.

وتمنى رئيس مجلس النواب الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة والمغفرة للشهداء الذين ضحوا من أجل تحرير وطنهم والذود عنه أمام المعتدين.

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الشعب الليبي بانتصارات القوات المسلحة العربية في أم المعارك وتطهيرها لمدينة بنغازي من بقايا الجماعات الإرهابية وترحم على ارواح الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية الطاهرة ملاحم العزة والشرف وعبدوا بها طريق الكرامة لكل الليبيين وقضوا على أعتى قوى إرهابية في العالم عجزت كبرى الجيوش عن اجتثاثها من منابعها كما حدث في بنغازي، معربًا عن أمانيه القلبية بالشفاء العاجل للجرحى.

وفي خطوة قد يراها البعض متأخرة تقدَّم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بخالص التهاني للشعب الليبي وبالأخص أهالي وسكان بنغازي بمناسبة إعلان تحرير المدينة وانتهاء سنوات المعاناة للبدء في مرحلة البناء والتعمير.

وقال السراج أنه يتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة بداية الدولة الديمقراطية المدنية الموحَّدة بجيش واحد ومؤسسات سيادية موحَّدة، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع ليبيا مؤكدا أن الأولوية اليوم أصبحت لإعادة الإعمار وتفعيل المؤسسات الخدمية بطريقة أفضل في مدينة بنغازي ومدن ليبيا كافة، التي اكتوت بنار الإرهاب والتطرف.

وفي تهنئة استباقية للمجلس الرئاسي بارك عضو المجلس فتحي المجبري تحرير كامل مدينة بنغازي وانتصار معركة الكرامة على قوى التطرف والارهاب التي قال ان المدينة وكامل التراب الليبي عانى منها لسنوات .

و توجه المجبري برسالة للقوات المسلحة و القائد العام المشير خليفة حفتر عبر فيها عن أسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذا النصر كما بارك لأهالي الشهداء والجرحى والنازحين وكافة سكان بنغازي وكل من ناصر ودعم عملية الكرامة.

من جهته قدم تحالف القوى الوطنية التهاني إلى أبناء الشعب الليبي والقوات المسلحة قيادةً وضباطاً وجنوداً بمناسبة تطهير مدينة بنغازي من قوى الإرهاب والتطرف.

وناشد التحالف جميع الشركاء من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والاجتماعية الالتزام بمسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الوطن، وذلك بالاستعداد لمزيد من الانفتاح والإقبال على حوار وطني شامل يقرب الجميع من كلمة سواء ومن تحقيق المصالحة الوطنية.

وعبر صفحته الشخصية على الفيسبوك بارك الرائد محمد الحجازي الناطق السابق باسم عملية الكرامة استكمال تحرير مدينة بنغازي من الجماعات المتطرفة والإرهابية .

وقال الحجازي نبارك ما قدمه اُسد الميادين رجال الصف الأول الحقيقيين من شهداءٍ وجرحى مذيلا منشوره بتوقيع (رائد الكرامة) .

وجاء في منشور الحجازي (بنغازي الغالية المعشوقة فلك العزة والمجد والخلود وللوطن ورجاله ورموزه الافذاذ وليخسأ الجبناء الانذال راكبي الامواج سراق العرق والدم والنضال).

فيما قدمت المجالس البلدية والوزارات والهيئات تهانيها للقيادة العامة وللشعب الليبي بمناسبة تحرير العصية من براثن الارهاب والتطرف.

ردود فعل خارجية

وعقب التحرير جاءت ردود الفعل الخارجية مهنئة إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر تحرير مدينة بنغازي حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بإعلان تحرير مدينة بنغازي، وأعربت عن أملها بأن يكون خطوة نحو الاستقرار والسلام والمصالحة ثم قالت: «لا مكان للإرهاب في البلاد.

كما رحب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، بإعلان تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، متمنيًا أن يجلب ذلك الأمن والازدهار إلى أهل المدينة، في أول رد فعل غربي على إعلان تحرير المدينة من الإرهاب.

وقال ميليت مغردًا عبر حسابه على موقع تويتر: “أرحب بتحرير بنغازي، والإرهاب لا مكان له في ليبيا، وأتمنى أن يجلب ذلك السلام والأمن والازدهار إلى أهل بنغازي”.

وأرفق السفير البريطاني لدى ليبيا مع تغريدته هشتاق #بنغازي_روحت ، الذي سجل أكثر تداولاً على الحسابات الليبية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال اليومين الماضيين.

ومن جهتها أشادت الخارجية الفرنسية بدور قوات الكرامة غداة إعلانها عن “التحرير الكامل” لمدينة بنغازي شرقي البلاد و طرد الجماعات منها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إنياس روماتي في بيان رسمي لها إن باريس تشيد بكل تقدم في مجال مكافحة الإرهاب مثل الذي أحرزته حاليا قوات خليفة حفتر ضد المجموعات الإرهابية في بنغازي.

وأضافت وحتى تكون هذه النجاحات مستدامة يجب تشكيل جيش ليبي نظامي تحت إمرة السلطة المدنية و ذلك لمراقبة مجمل الأراضي الليبية و الحدود.

الكرامة تنتصر

1114 يوم قضتها قوات الجيش العربي الليبي في حربها ضد الإرهاب فقدت فيها قواتنا المسلحة عددا من الشهداء وأصيب عدد من الجرحى فيما فقد البعض اطرافهم ويتلقون العلاج بين المستشفيات في الداخل والخارج.

عملية الكرامة التي انطلقت صباح يوم الجمعة 16 مايو 2014 بعدد لا يتجاوز 170 عسكريا تجهزوا في معسكر الرجمة واعدوا العدة لخوض الحرب ضد الإرهاب بعد إعلان ساعة الصفر من قبل اللواء خليفة حفتر وكانت البداية بمعسكر راف الله السحاتي ومعسكر 17 فبراير وقد سقط في اليوم الأول 40 شهيدا ورغم نقص الاسلحة والعتاد إلا أن عزيمة الرجال كانت أقوى وساعدهم في ذلك الغطاء الجوي الذي وفره سلاح الجو الليبي بقيادة اللواء صقر الجروشي.

بعد 1114 يوم يقف العالم منبهرا أمام ما سطرته قواتنا المسلحة العربية الليبية التي راهن العالم على خسارتها أمام اقوى تنظيم متطرف توهم أنه سيجعل من ليبيا عاصمة جديدة لدولة الخلافة الاسلامية المزعومة (داعش) ولكن الليبيون اثبتوا أن المعركة معركة وطن وحين يقف الجميع من اجل الوطن فلا مجال للرجوع والتخاذل واثبت الجيش الليبي انه حامي حمى الوطن واستطاع اجتثاث داعش من جذوره التي زرعها في ليبيا بدعم من دولة قطر التي تجني الان ثمار ما زرعته في دول الوطن العربي بعزلها عن العالم ومطالبتها بدفع ثمن جرائمها في حق الانسانية.

فضل الشهيد نهاية داعش

أخر معارك الجيش الوطني في منطقة الصابري حملت اسم فضل الشهيد تكريما للشهيد الرائد فضل الحاسي الذي قدم روحه رخيصة من أجل الوطن هذه المعركة التي انهارت فيها قوى داعش الظلامية امام ضربات سلاح الجو وامام ضربات المدفعية وتقدم القوات البرية في وسط البلاد كانت فأسدلت الستار على هذا الكابوس الذي كان يسيطر على بنغازي ويحرمها الامن والامان. .

عمليات كثيرة نفذتها قواتنا المسلحة العربية الليبية قلبت معادلة المعركة لصالحها واستطاعت قوات الجيش السيطرة على مناطق عدة كانت تخضع لسيطرة العصابات الارهابية فعملية البرق الخاطف كانت من اقوى عمليات الجيش الليبي وعملية البركان وعملية الرمال المتحركة غيرها من العمليات التي قضت على تنظيم داعش الارهابي ومن يواليه في ليبيا.

معارك الجيش الليبي لم تتوقف حتى في اصعب الظروف فعندما احتل مجلس شورى بنغازي مقر القوات الخاصة وذبح من كان فيه من افراد الصاعقة لم تتوقف العمليات العسكرية بل استمرت بوتيرة اقوى لتقول للعالم ان الحرب ضد الارهاب شرف لهذا الوطن.

وضعت الحرب اوزارها.. وانتهت داعش في بنغازي ودرنة وسرت والجفرة والجنوب بالكامل وقريبا ستجتث من مدن طرابلس وصبراته ومصراتة وزوارة ولن تقوم لها قائمة في هذا الوطن الذي حارب رجاله اعتى تنظيم إرهابي متطرف نيابة عن العالم كله.