أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة عضو لجنة الادارة بالمؤسسة ومدير عام الأمن والسلامة والتنمية المكانية ورئيس مجلس ادارة شركة مليته المكلف بزيارة حقل الفيل وحقل الشرارة النفطيين للوقوف بنفسه على أهم المشاكل التي تواجه القطاع والعاملين.

وألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – مع عمداء بلديات واعيان وادي الآجال. (اوباري والغريفة وبِنت بيه)، وخلال الزيارة استمع لأهم المشاكل التي تواجه العاملين في الحقول النفطية والتي تسعى المؤسسة جاهدة لحلحلتها في اقرب فرصة عند توفر الميزانيات الازمة لذلك.

كما تم خلال لقاء الاعيان وعمداء بلديات وادي الآجال التطرق لبرامج التنمية المكانية ومشاكل نقص المحروقات والتي تعهدت المؤسسة الوطنية للنفط بحلحلتها سريعا.

من جانبهم أكد العمداء والأعيان على دعمهم الكامل لجهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الانتاج واكدوا رفضهم الكامل لدعوات الاقفال التي تمول من الخارج بغية افلاس الوطن ورهنه للبنك الدولي.

هذا ويتطلع مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيارة كل المواني والحقول النفطية البرية والبحرية للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه القطاع والعاملين.