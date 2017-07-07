أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة هاتف ليبيا للاتصالات الخميس، عودة خدمة الإنترنت على منظومة الهاتف اللاسلكي 300k للمنطقة الشرقية والجنوبية .

وقال المهندس أحمد الجهاني إن عودة خدمة الإنترنت تم بعد حدوث عطل دام لأكثر من ستة أشهر، وذلك نظراً لنقص قطع الغيار، وانقضاء العمر الافتراضي للمعدات الذي تجاوز 10 سنوات، وهي بحاجة للتجديد، إلى جانب حدوث أعطال في شبكة الكهرباء أثرت بشكل سلبي على المعدات .

وأوضح الجهاني أنه بجهود المهندسين في شركة هاتف ليبيا من فريق مراقبة جودة وتحسين أداء شبكة الهاتف اللاسلكي بنغازي، ودعم كل من رئيس وحدة التراسل، ورئيس قسم التشغيل والصيانة بمنطقة اتصالات بنغازي، تم إعادة خدمة الإنترنت على شبكة “الريفي”، وهي متاحة لجميع المشتركين شريطة توفر الرصيد في الجهاز .