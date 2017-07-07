أخبار ليبيا 24 – خاص

يتجه طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك، وألاهلي طرابلس إلى الإسكندرية، من أجل معاينة ملعب المباراة، والتدريب عليه قبل المواجهة المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويقود المباراة طاقم تحكيم من مدغشقر، مكون من حمادة الموسى، حكما للساحة، والمساعد الأول، بيير چين، ومساعده الثاني، فيرديناند، والحكم الرابع، عبد الوهاب كانوسو، بجانب الجزائري مراد الدعمي، مراقب المباراة.

ويواجه الزمالك، فريق الأهلي طرابلس في التاسعة مساء الأحد، ببرج العرب، في الجولة الأخيرة، من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الحكام في الاجتماع الفني، غدا السبت، الذي يتحدد من خلاله الزي الخاص بكل فريق، وزي الإحماء، وكل ما يتعلق بالمباراة.

وكان طاقم التحكيم، قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، واصطحبه مسؤولي العلاقات العامة في النادي إلى الإسكندرية مباشرة، لتسكينهم في الفندق الخاص بهم .