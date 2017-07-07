أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت جمعية الشفافية الليبية أمس الخميس، ورشة العمل الخاصة ببلدية طبرق بعنوان “الحوكمة الرشيدة للبلديات”.

وشارك بورشة العمل 15 موظفًا وموظفة بالبلدية، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق دار السلام.

واستمرت الورشة لمدة يومين قدمت فيها العديد من المحاضرات التي تخص الشفافية في أعمال مجالس البلديات من حيث عملها اليومي وعلاقتها بالمواطن والمجتمع المدني.

وقُدمت العديد من الورقات اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وكذلك العديد من الاختبارات التي تم الإجابة عليها من خلال أعمال المجلس البلدي.