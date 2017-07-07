أخبار ليبيا 24 – خاص

عندما تكون القضية فارغة من أي مبدأ أو رسالة أو مضمون يصبح ضروريًا استخدام أساليب أخرى لحصاد الأفراد والأعضاء، أما في حال تنظيم داعش الإرهابي, فقد تم استنفاذ كل الأساليب، بينها تدنيس المساجد والتنكيل بهيبة المفتي واستغلال الخطب الدينية لغسل الدماغ والتحريض على الجهاد.

وللأسف, فإن الحالة النفسية والمعيشية والاجتماعية للعديد من شبان المنطقة، تجعل التنظيم يكتفي بدفع 500 يورو، وعرض السبايا لتجنيد مقاتلين.

وكشف مؤخرا أحد العائدين من جحيم داعش في سوريا، خلال جلسة محاكمة 39 متهما، بجنايات قضاء العاصمة الجزائرية، أنه قرر العودة إلى أرض الوطن مجددا بعدما شاهد أشخاصا ينشطون بتنظيم داعش يقترفون أفعالا منافية تماما لتعاليم الدين الإسلامي.

واعترف ”ح. عمر”، بأنه كان يملك طاولة خضار وفواكه بأحد الأسواق ببودواو ببومرداس، ويتعامل مع ”م. محمد” المكنى ”أبو مرام الجزائري” مفتي داعش الإرهابي، بحكم أنه لديه طاولة بالقرب منه بذات السوق، وكان يتحدث معه عن المسائل الفقهية في الدين في بداية الأمر، إلى أن أصبح يحدثه بعدها عن مسألة الجهاد في سوريا ويحرّضه على ضرورة الجهاد هناك، حيث كان ”أبو مرام” يتخذ مسجد الرحمة ببودواو منبرًا لدعوته وتجنيد الشباب عن طريق حلقات دينية.

وأوضح المتهم، أنه شاهد بالفيلات التي استولى عليها داعش الإجرامي في سوريا أشياء منافية لتعاليم الدين الإسلامي، حيث كان يتواجد بها أشخاص ملتحون يدخنون السيجار، ويتم جلب فتيات قاصرات لا يتعدى سنهن الـ18 عاما لاغتصابهن والتداول عليهن في غرف مغلقة من طرف الدواعش، فرفض المتهم رؤية هذه المناظر، وقرر العودة إلى أرض الوطن متحججا بإصابته بمرض الربو وبأن لديه أطفالا صغارا في انتظاره، واتصل بعائلته لتسليم نفسه للسلطات الجزائرية التي أوقفته بالمطار.

وتتعلق تلك القضية بأكبر خلية إرهابية بالجزائر، تورط فيها 39 داعشيا، منهم 14 فارا، وملخص القضية يتمثل في قيام المتهمين بمحاولة تأسيس سرية تنشط تحث لواء التنظيم الإرهابي داعش بالجزائر، حيث كان المتهمون يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة في أحد المخيمات الصيفية بمنطقة بودواو بولاية بومرداس، من أجل الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق مقابل مبالغ مالية تفوق 500 يورو.

ومن خلال التحريات، تبين أنه تم إغراء المتهمين بالسبايا وزواج المتعة والأموال، إذ تم تحويل مبلغ 500 يورو لكل واحد منهم في حسابه الشخصي، واتضح أيضا أنهم كانوا يتلقون حلقات وتدريبات بالأسلحة الحربية والرياضات القتالية في مخيم صيفي بـ”بودواو”.

وعلى إثر ذلك تم القبض على المتهمين وإعداد ضدهم ملف جزائي بتهم جناية تأسيس جماعة إرهابية هدفها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، والانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج وجنحة تحرير وقائع غير صحيحة، والإشادة بأفعال إرهابية وطبع ونشر وثائق وتسجيلات تشيد بأعمال إرهابية.

وأكد معظمهم أنهم حضروا جوازات سفرهم بدافع صحي أو من أجل السياحة، في حين صرح المتهم العائد من معاقل داعش في سوريا ويتعلق الأمر بـ”ح.عمر” بتصريحات خطيرة بخصوص التنظيم الإرهابي، وقال إنه شاهد هناك أمورا وتصرفات لا تمت الدين بصلة، وأكد أن الإرهابيين كانوا يرتكبون كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفا أنهم كانوا يعتدون جنسيا على الأطفال والقُصر.