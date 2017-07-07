أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القوات المسلحة العربية الليبية السيطرة على كامل مستشفى الجمهورية وشارع التحليل بمنطقة سيدي اخريبيش شمال بنغازي .

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة ميلود الزوي إن القوات الخاصة تمكنت بقيادة آمر القوات عميد ونيس بوخمادة اليوم الجمعة من القبض على “5” إرهابيين، وقتل “9” آخرين خلال عملية تحرير المستشفى ومحيطها بالكامل .

وأوضح الزوي أن قواتهم فرضت سيطرتها على الفندق البلدي وفندق النوران وشارع التحاليل وشارع باله وحمام الرملي بمنطقة سيدي اخريبيش ببنغازي .

وأضاف أنه تم وقف التعامل بالأسلحة الثقيلة في تطهير باقي المنطقة لقرب وحدات القوات المسلحة من بعضها البعض، وجاري التعامل مع بقايا فلول التنظيمات الإرهابية التي تتحصن بالموقعين .