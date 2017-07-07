أخبار ليبيا 24 – خاص

وقعت الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، على اتفاقية تشغيل واستثمار مجمع الأخاء الطبي بعد إجراء أعمال الصيانة والتجهيز المتكامل للمجمع الواقع في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالجامعة سالم الفيتوري اليوم الجمعة، إن عددًا من للعناصر الطبية بمختلف التخصصات، وهيئة التمريض، خضعوا خلال الفترة الماضية لدورات تدريبية مكثفة داخل الجامعة، إعداداً لهم لتشغيل مجمع الإخاء الطبي المرتقب افتتاحه قريبًا.

يشار إلى أن المتدربين خضعوا لسلسلة من الدورات التدريبية استهدفت تأهيلهم وإعدادهم لاكتساب مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية ومهارات إنقاذ الحياة ودعم أجهزة الجسم الحيوية .