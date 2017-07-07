أخبار ليبيا 24 – خاص

في الأيام الأخيرة، كثرت عمليات الكر والفر في المدن الليبية المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ومن بين الذين فروا من المدن المحررة الكثير من الأجانب، والذين تم القبض على بعضهم بعد فرارهم وتسليمهم لبلدانهم، ومنهم من حظي بالهروب والعودة خلسة.

وسلّمت ليبيا، إرهابيين تونسيين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي، لسلطات بلادهم عبر معبر رأس اجدير الحدودي، حيثُ قالت وسائل إعلام تونسية إن مكافحة الإرهاب بالمعبر تسلمت التونسيين اللذان أُلقي القبض عليهما في مدينة الخمس بعد فرارهم من مدينة سرت.

وأضافت أنه سيتم تحويل المتهمان إلى الجهات المختصة في تونس العاصمة للتحقيق معهما.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن المركزي بمعبر رأس اجدير سلمت يوم الاثنين 3 يوليو 2017، تونسيين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي، إلى أعوان فرقة مكافحة الإرهاب بالمعبر، وهما أصيلي الشمال بين العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في مدينة الخمس الليبية بعد فرارهم من مدينة سرت.

وكشفت مذكرة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة, بصفته منسقا لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب لدى الاتحاد الأفريقي, عرضها الوزير الأول, عبدالمجيد تبون, بأديس ابابا (أثيوبيا) خلال أشغال القمة الـ29 للإتحاد الإفريقي, أن أكثر من 5000 إفريقي من جنسيات مختلفة ينشطون مع الجماعات الإرهابية في القارة وفي مناطق النزاعات المسلحة الأخرى.

وأوضحت المذكرة، أن “العديد من الشباب الأفريقيين انخرطوا في مغامرة إرهابية في مناطق النزاع المختلفة في جميع أنحاء العالم, خاصة في العراق وسوريا ومنطقة الساحل”, مبرزة أن “هناك أكثر من 5000 أفريقي من جنسيات مختلفة ينشطون مع الجماعات الإرهابية في القارة وفي مناطق النزاعات المسلحة الأخرى”.

وأشارت المذكرة حول “آفاق منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيا”، إلى أن القارة الإفريقية “تواجه أيضا تحديات بسبب التهديد الذي يشكله هؤلاء الأشخاص لدى عودتهم إلى بلدانهم أو بلدان أخرى في المنطقة”, معتبرة أن هذا الخطر “يفاقم عددا من العوامل الخاصة بقارتنا, بما في ذلك اتساع رقعة الأراضي وطبيعة الحدود التي يسهل اختراقها ومحدودية الموارد والقدرات لعدد كبير من البلدان التي يحتمل أن تكون هدفا لهذه الآفة”.