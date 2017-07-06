أخبار ليبيا24- خاص

أبرمت وزارة المواصلات والنقل في حكومة الوفاق الوطني عقدا مع ائتلاف شركة إيناس الإيطالية لإنشاء محطتي ركاب في مطار طرابلس الدولي بقيمة 79 مليون يورو.

وذكرت إدارة المشروعات في وزارة المواصلات وفقا لما صرحت به لوكالة آكي الإيطالية أنه من المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطتين إلى 6 ملايين راكب سنويا.

وأضافت إدارة المشروعات أنه ستكون إحدى المحطات مخصصة للرحلات الدولية والأخرى للرحلات المحلية – على مساحة 30 ألف متر مربع.

وأشارت إدارة المشروعات إلى أن تنفيذ مشروع المحطتين سيبدأ بعد المصادقة عليه من ديوان المحاسبة، وتوفير مخصصاته المالية، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرا.