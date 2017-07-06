أخبار ليبيا 24 – خاص

حث معاون الشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي العقيد بلقاسم العريبي ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة المنتسبين لمركز شرطة الفويهات على ضرورة احترام المواطنين والحفاظ على حقوقهم المدنية.

وجاءت كلمة العريبي أثناء حضوره للتمام الصباحي لأعضاء مركز شرطة الفويهات، بحضور رئيس المركز عقيد ونيس الشكري، الذي تطرق إلى تضحيات المواطنين المدنيين وخروجهم في مظاهرات للمطالبة بتحقيق الأمن وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والجيش.

وسلّم معاون الشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي العقيد بلقاسم العريبي شهادات تقدير لعدد من أعضاء مركز شرطة الفويهات الذين التزموا بالحضور وتأدية واجبهم في شهر رمضان وعطلة العيد.

كما حيا رئيس مركز شرطة الفويهات العقيد ونيس الشكري أعضاء المركز على جهودهم بالرغم من قلة الإمكانيات وتأخر أعمال الصيانة للمبنى الرئيسي للمركز ، مشيراً بأن المركز يعمل حالياً في نطاق ثلاثة مكاتب فقط.

وقال الشكري أن أعضاء المركز عازمون على المضي في أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن ولن تعجزهم قلة الإمكانيات عن توفير الأمن للمواطنين.