أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت مؤسسة “فاب لاب ليبيا” عن انطلاق مشروع 100 مهندس ناشيء والذي تحتضنه القاعات الدراسية في المعهد العالي للعلوم الهندسية في منطقة الماجوري في بنغازي.

وشهد مدرج المعهد العالي للعلوم الهندسية حضور الطلبة المستهدفين بالمشروع لعرض شروح موجزة حول مؤسسة فاب لاب ليبيا ومشروع 100 مهندس ناشىء وأهدافه وتوزيع الطلاب إلى مجموعات.

وأوضح رئيس مجلس ادارة مؤسسة فاب لاب ليبيا المهندس عبدالفتاح بوشناف أن مشروع 100مهندس ناشىء يقام لأول مرة في ليبيا حيث يستهدف 100 شاب وشابة (طلبة الأول والثاني ثانوي) لتدريبهم وتعليمهم أساسيات البرمجة والإلكترونات بطرق عملية وممتعة مجانا.

وأشار بوشناف إلى تعاون مؤسسة بنغازي الأمل من أجل إنجاح المشروع والذي يستمر مدة شهر كامل بمعدل يومين أسبوعيا واجمالي 24 ساعة.

ولفت إلى أن الطلبة سيتلقون خلال المشروع البرمجة على الكمبيوتر، ثم يتلقون تدريبا في التحكم باستخدام برمجة العقل الإلكتروني “أردينو” الذي يساعده على التعرف على العناصر الإلكترونية الأساسية تحت إشراف مهندسين متخصصين لافتا إلى أنه في ختام الدورة ستخصص جوائز لأفضل مجموعة وأفضل مشروع.