أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن، أنه ناقش مع القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، آخر تطورات الوضع في مدينة درنة شرق ليبيا.

وقال بوحسن في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن البرلمان عقد سلسلة اجتماعات مع مشايخ وأعيان مدينة درنة وممثلين عن القيادة العامة للقيادة العامة وذلك لمناقشة مسألة تحرير المدينة بعد طرد المجموعات الإرهابية التابعة لداعش.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أهالي درنة وأعيانها يرحبون بدخول القوات المسلحة إلى المدينة ويؤكدون وقوفهم مع القيادة العامة برئاسة القائد العام المشير ركن خليفة حفتر وكذلك يعتبرون أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد.

واقترح بوحسن أن صالح اقترح دخول قوات القوات المسلحة من المنطقة الجنوبية أو الغربية إلى مدينة درنة واستقبالهم من قبل الأهالي وذلك للبعد عن تصفية الحسابات والمشاكل الشخصية بين أهالي درنة والمناطق المجاوره لها.

ولفت إلى أن هذه الاقتراح سيطرح على أعيان ومشايخ درنة لاتخاذ موعد لإعلان دخولها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.