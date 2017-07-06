أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع مدير عام شركة ريبسول فرع ليبيا لويس باولو نفاس عمليات الإنتاج من حقل الشرارة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في إطار دعم العمليات النفطية لزيادة معدلات الإنتاج الخطط التي تم وضعت لزيادة الإنتاج.

وأكد نفاس أن شركة ريبسول تعمل جاهدة لمساعدة المشغل شركة أكاكوس بتوفير المعدات وقطع الغيار اللازمة والعمل على إيصالها إلى مناطق العمليات .

وأوضح صنع الله أن المؤسسة تعمل على متابعة أعمال الشركات النفطية والتأكد من أداء أعمالها بالصورة المطلوبة للوصل بمعدلات الإنتاج إلى المستهدفات التي تم وضعها.

وأكد الطرفان على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة للعاملين بالحقول وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم .