أخبار ليبيا 24 – خاص

“بنغازي تدخل عهد جديدا من الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار والعودة إلى الديار بعد أن كسرنا قيود القهر والظلم وحواجز الخوف والرعب التي سعى الإرهاب لزرعها في نفوسنا” بهذه العبارات أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير ركن خليفة حفتر تحرير كامل مدينة بنغازي في كلمة تلفزيونية بُثت عقب إعلان قوات الجيش تحرير منطقة الصابري.

قائدها هنا وشعبها أحتفل بإعلان التحرير حيث خرج أهالي مدينة بنغازي في الشوارع والميادين ابتهاجا بتحرير كامل المدينة بعد اشتباكات دارات لـ3 سنوات داخل أحيائها سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى من قوات الجيش الليبي والشباب المساند له، بالإضافة إلى خسائر جسيمة في المباني والأحياء السكنية.

تحررت بنغازي وانتصرت الكرامة وردت العصية ردا قاسية على الإرهاب، فما لبث أن استوطنها حتى اجتثته من جذوره بسواعد أبناءها الذين تحدوا العالم وقارعوا الإرهاب نيابة عنه فحاربوا دون دعم خارجي وقوبلوا بحظر التسليح ومجابهة دول تدعم الإرهابيين وتمولهم.

لم تنعم بنصر سهل ولكن دفع ثمنه أبناءها الذين استشهدوا مقبلين غير مدبرين في ساحات الوغى من بنينا حتى الصابري مرورا بالليثي وقنفوذة والقوارشة وقاريونس قادة ميدانيين وجنود وشباب مساند جميعهم قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأخرين ضحوا بأجسادهم وأخرين كان النصر حليفهم.

لم تعلن أي جهة مسؤولة عن إحصائية دقيقة لعدد قتلى وجرحى الجيش الليبي والشباب المساند له، سوى بعض الاحصائيات البسيطة التي تصدر عن المستشفى فور وصول الحالات المصابة، ورغم أن كافة الدلائل تفيد إلى أن العدد تجاوز 1000 شهيد، إلا أن التحرير جلب الفرحة أهاليهم وذلك لييقنوا أن أرواح أبنائهم لم تذهب هباء.

كعادتها قلب ليبيا النابض “بنغازي” السباقة في كل شيء أول مدينة في العالم تقارع الإرهاب وتهزمه فكريا وعسكريا لتعلن للعالم أنه لا عيش للإرهاب وسط حياة مدنية معتدلة تعودت سكانها على التعايش بمختلف التركيبات، وحققت الانتصار بإمرة القيادة الحكيمة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

القائد العام للقوات المسلحة لم يكن دوره عسكريا فحسب، ولكنه تطرق إلى المشاكل التي يعانيها أهالي بنغازي حيث أعلن الأسبوع الماضي إعطاءه مهلة لمن يتصدرون المشهد السياسي في ليبيا 6 أشهر، لحلحلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يُعاني منها الليبيون طيلة سنوات.

وجاء هذا التصريح على لسان المتحدث الرسمي للجيش الوطني العقيد أحمد المسماري، الذي أشار فيه إلى “أمر هام” من المشير خليفة حفتر، أكّد فيه أن قيادة الجيش لم تعد تحتمل المزيد من المآسي التي يعانيها الليبيون، وأن مهلة الـ6 أشهر تُعتبر فُرصة للإصلاح و”إنذار” كاف، وإلا سيتدخل الجيش الوطني في حال أستمرت الأوضاع على ما هي عليه.

لم تتحمل مدينة بنغازي مقارعة الإرهاب فقط، ولكن قاطنيها ذاقوا الأمرين من نقص السيولة وشح الموارد الأساسية من غازي الطي والبنزين وغيرها وذلك خلال الأعوام الماضية بسبب إغلاق المنافذ الجوية والبحرية.