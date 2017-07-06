أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت بلدية بنغازي، اليوم الخميس، بالتعاون مع اللجنة المركزية للإتلاف التابعة لمركز الرقابة على الأغدية والأدوية بإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بمكب قنفودة كانت محتجزة بمخازن منطقتي قنفوذة والقوارشة. \\

حيث شرعت البلدية بتشكيل لجنة مختصة ترأسها مراقبة الاقتصاد وبعضوية مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية وعضوية الحرس البلدي للإشراف على عملية الإتلاف .

وبلغت كمية المواد المعدومة 6 حاويات تشمل 33 ألف صندوق من مياه الشعير ، بسكويت ويفر عدد 1522 كرتونه ، عصير كوكتيل “راوخ” عدد 420 كرتونة ، وبالإطلاع على تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اثبتت بأنها منتهية الصلاحية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لإنتهاء تاريخ صلاحيتها منذُ عام 2014 /2015م

يذكر أن المحتويات لبضائع تجار من القطاع الخاص احتجزت داخل الحظيرة الجمركية بمنطقة قنفوذة صعِب إخراجها أثناء حدوث الاشتباكات بالمنطقة .