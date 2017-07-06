أخبار ليبيا4- خاص

حذر الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية رئيس عرفاء وحدة علي العوامي أهالي مناطق سوق الحوت والصابري التي أعلن الجيش تحريرها يوم أمس من العودة لمنازلهم ومناطقهم قبل الانتهاء من تمشيطها بالكامل.

وأكد العوامي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ استمرار عمل مفارز صنف الهندسة العسكرية في تمشيط وتأمين المناطق المحررة في مدينة بنغازي والتي أعلن عن تحريرها بشكل رسمي.

وأضاف الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية أنهم قاموا بالتمشيط في محور سوق الحوت حتى وصلوا اليوم إلى منارة خريبيش أما فيما يخص الصابري والزريريعية فقد وصلوا حتى سوق 11 والمعهد القريب منه ومازال عملهم مستمرا حتى اللحظة مؤكداً عدم وجود أية إصابات بين أفراد صنف الهندسة العسكرية.

وفيما يخص المنارة قال العوامي إنه حتى اللحظة لم يتم الدخول إليها ومحيطها تم تمشيطه بالكامل وتم العثور على ثلاث ألغام قوافز نوع 192 ولغمين أفراد وعلى بعد 100 متر تم العثور على ملغمة حيث قام أفراد الهندسة العسكرية المكلفين بنزع الملغمة وتفكيكها بكل سهولة.

وأفاد الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا من آليات ومدرعات وملابس ولا ينقصنا شيء و نحاول التغلب على أي نقص ونحاول أن نقوم بعملنا على أكمل وجه.