أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة رياض الشهيبي، العثور على سيارات مفخخة بمحور الصابري اليوم الأربعاء، عقب إعلان تحريره من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح الشهيبي، أن العربات المفخخة كانت جاهزة ومعدة للتفجير، لافتًا إلى أنها كانت متواجدة في المواقع التي كانت الجماعات الإرهابية تتحصن بها.

وأشار الشهيبي، إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تحاول استخدامها لمنع وردع القوات المسلحة من التقدم لتحرير المنطقة، لكن لفضل الله لم يتم استخدامها ضد القوات المسلحة.

وكانت قد عثرت القوات الخاصة هذا اليوم، أحزمة ناسفة بمواقع تمركزات الجماعات الإرهابية في محور الصابري شمال بنغازي، جاهزة للاستخدام وتحوي كمية من مادة “التي أن أن” لإحداث أضرار بكل من يقترب من أي إرهابي كان يرتدي هذا الحزام.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة لاتزال تعمل حتى هذا الوقت على تمشيط كامل منطقة الصابري التي تم تحريرها اليوم من بقايا الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تمشيط المنطقة من المفخخات والألغام التي قامت بزراعتها بكافة أنحاء المنطقة لمنع تقدم القوات المسلحة .