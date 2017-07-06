أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي إن كافة السرايا والفصائل التابعة للقوات الخاصة أنجزت المهمة الموكلة إليها من سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

وأشار الزوي – إلى أن سيادة القائد العام وجه كلمة عبر أجهزة اللاسلكي من غرفة عمليات الكرامة بقاعة بنينا في الثامن والعشرين من يونيو الماضي والتي قال فيها ” يجب أن تكون لكم طبعة خاصة في هذه المعركة ” .

وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة أن القوات الخاصة أنجزت المهمة الموكلة إليها من سيادة القائد العام .

ووجه الزوي التحية إلى كافة أفراد القوات المسلحة على معركة أمس الأربعاء التي أُطلِق عليها اسم معركة فضل الشهيد تكريماً لهذا البطل .