أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت دوريات وحدة المخابز، اليوم الخميس، بحملة تفتيش على المخابز الواقعة في نطاق حي السلاوي بمدينة بنغازي.

وذكر منسق للعلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي، أن دوريات الحرس البلدي ضبطت عدد 17كيس دقيق سوء تخزين، وكذلك العثور على عدة مخالفات فيما يخص النظافة العامة.

وأضاف أن دورية الحرس البلدي رافقها المفتش الصحي فيصل الغريانى وتم الاستدلال مع صاحب المخبز بمعرفة ضابط تحقيق شعبه المخابز داخل مدينه بنغازي.

وأشار إلى أنه من خلال الحملة تمكنوا من ضبط مخالفات عده منها عدم الاهتمام بالنظافة و نقص في وزن رغيف الخبز وعدم وجود غربل داخل مخبز حيث تم قفل بعض المخابز لعدم وجود ترخيص وعدم توفر الشروط الصحية.