أخبار ليبيا 24 – خاص

هنأ رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الشعب الليبي بانتصارات القوات المسلحة العربية في أم المعارك وتطهيرها لمدينة بنغازي من بقايا الجماعات الإرهابية.

وترحم الثني، على شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية الطاهرة ملاحم العزة والشرف وعبدوا بها طريق الكرامة لكل الليبيين وقضوا على أعتا قوى إرهابية في العالم عجزت كبرى الجيوش عن اجتثاثها من منابعها كما حدث في بنغازي، معربًا عن أمانيه القلبية بالشفاء العاجل للجرحى.

وقال الثني، إن هذه الانتصارات جاءت بفضل الله وفضل الرجال المخلصين من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية والشباب المساند لها بقيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر.

وأكد، أن هذا النصر المؤزر ما هو إلا خطوة إضافية في اتجاه تحرير كافة ربوع البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية، داعياً الأهالي في مختلف ربوع البلاد إلى الالتفاف بقوة حول الجيش وقيادته.