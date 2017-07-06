أخبا ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي أنه من المتوقع صدور إعلان طيارين خلال الأيام القليلة المقبلة إيذانا باستئناف الرحلات المدنية من المطار اعتبارا من تاريخ 15 يوليو الجاري.

وأضافت إدارة مطار بنينا الدولي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن شركات طيران الخطوط الليبية، الخطوط الأفريقية، ليبيا للطيران ستباشر رحلاتها عبر جداولها المخطط لها .

يشار إلى أن الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي توقفت الأعوام الثلاث الأخيرة نتجة المعارك والاشتباكات التي شهدتها المنطقة والمدينة حيث تعرض للاستهداف أكثر من مرة.