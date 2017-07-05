أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رؤساء الأقسام والمكاتب والوحدات بإدارة ميناء بنغازي اجتماع موسع بحضور مدير عام ميناء بنغازي البحري مصطفى العبار وذلك لوضع التدابير اللازمة لبدأ العمل فور تأمين ميناء جليانة .

وبحث المجتمعون آلية وضع خطة للبدء رسمياً بالعمل في الميناء بعد أخذ الأذن من الجهات المختصة باستئناف العمل على أن تكون بداية العمل بميناء جليانة .

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن إدارة الميناء اتفقت في وقت سابق مع إحدى الشركات المحلية لمسح الأحواض وإزالة مخلفات الحرب والعوائق استعدادا لاستقبال السفن التجارية لرفع المعاناة عن أهلنا في بنغازي .