أخبار ليبيا 24 – خاص

هنأت وزارة الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة، كافة أفراد الشعب الليبي بمناسبة تحرير مدينة بنغازي، وانتهاء المعارك المسلحة بداخلها.

وقال مكتب الإعلام بالوزارة في بيان له – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – “في لحظات النصر العظيم وقمة فرحة أهالي مدينة بنغازي الباسلة نشارككم فرحتكم، نستذكر الشهداء الذين دفعوا أرواحهم فداءًا للوطن ومقارعة الإرهاب المتطرف، ونستمطر أشابيب الرحمة والغفران على أرواحهم، ونحيي الأبطال المجاهدين الذين صمدوا في وجه الإرهاب وحققوا النصر ولم يخذلوا وطنهم تحت أمرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

وباركت الوزارة، الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها بكافة المحاور، أخرها محوري الصابري ووسط البلاد.

وتقدمت وزارة الدفاع، للقيادة العامة بأمرة المشير ركن خليفة حفتر، بتحية النصر والإجلال على قيادته الفذة بمناسبة النصر التي حققته القوات المسلحة وتمكنها من دحر خوارج العصر من العصية بنغازي.