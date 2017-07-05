أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر مكتب أثار طبرق، في توثيق أقدم المعالم التاريخية “الأسلاك الشائكة” الموجودة بين الحدود الليبية المصرية.

وأكد مراقب أثار طبرق فرج الشاعري لـ”أخبار ليبيا 24″، أن العمل متواصل في تسجيل وتوثيق أحد المعالم التاريخية (الأسلاك الشائكة)، رغم قساوة الطقس ودخول ريح الأربعين مرورا ببعض المواقع والمسميات من شاطئ وادي الرملة إلى الحيطة وحوش الكتيبة والجعبة والكرموسة والوشكة وغيرها من المواقع إلى مشارف منطقة الجغبوب.

وأضاف الشاعري، أن هذه الأسلاك التي بناها المستعمر الإيطالي كانت شاهدًا على حصار الوطن ومواطنيه الليبيين أثناء جهاد الأجداد، والذي كان بداية الطريق لفرض أكبر معتقل شهدته البشرية خلال الاستعمار الايطالي.

ولفت إلى أنه عندما بدأ المستعمر بتجميع المواطنين الليبيين قصراً بداية من منطقة البردى إلى أول معتقل بمرسى لك قبيل ترحيلهم على الأقدام إلى منطقة العقيلة شمال منطقة القعرة ومنها إلى منطقة عين الغزالة ونقلهم عبر الأساطيل الإيطالية إلى وسط الرمال الجافة بمنطقة (العقيلة والبريقة).

وتابع “سوف نستمر في العمل حتى ننتهي من التوثيق الكامل بجمع كل المعلومات الهامة عن هذه الأسلاك”.

يشار إلى أن هذه الأسلاك الشائكة قد بناها المستعمر الإيطالي أثناء حربه مع السنوسيين الذين عبروا إلى مصر، وكان ذلك في عامي 1931 – 1932 بطول 271 كم وارتفاع 1.7 متر بأربع صفوف.