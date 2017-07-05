أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي أمس الاثنين، جولة تفقدية لمستودع رأس المنقار ومصنع الأسفلت ومستودع مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وقال العوكلي، “قمنا بزيارة لمستودع راس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، واطلعنا على عمليات تعبئة الغاز، وكل الملاحظات جيدة، وركزنا على جانب السلامة”.

وأضاف العوكلي، “لدينا ملاحظات ولكن الفترة السابقة كانت فترة أزمة، والأولوية لتوفير احتياجات المواطن من الغاز، وإن كان هناك قصور في إجراءات السلامة، ولكن لم يكن بالدرجة التي يترتب عنها حدوث أضرار على العاملين”.

ولفت إلى أن مستودع راس المنقار عاد للعمل بعد تحرير بنغازي، وأنهم قد اطلعوا على صور ميناء بنغازي التجاري بعد التحرير، والأضرار ليست كبيرة، وسيتم تقييم الأضرار لإعادة تأهيله لاستقبال نواقل المشتقات البترولية قريبا.

وعن مصنع الأسفلت، قال عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، إن هذا المصنع يهم بنغازي، وقد اجتمعنا مع المسئولين بالمصنع ووقفنا على ما لديهم من نتائج تقييم لإعادة المصنع والذي حدث به أضرار كبيرة جدا، إذ أصيبت خزانات المادة الخام وخطوط الشحن، ويحتاج لوقت وجهد كبير ولكن سنسعى بكل جهدنا لتوفير كل الإمكانيات الممكنة لاستعادة تشغيل المصنع لإنتاج مادة الاسفلت ليساهم في إعادة الاعمار في مدينة بنغازي .

وعن مطار بنينا، قال العوكلي “وقفنا عن كثب على مستودع تزويد وقود الطيران لتأكيد جاهزيته، بحيث أنه عندما يبدأ تشغيل المطار لرحلاته المحلية والدولية تكون كل تسهيلات تزويد الوقود تعمل بالقدرة والكفاءة المطلوبة” .