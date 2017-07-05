أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير محطة تحلية المياه بطبرق فتح الله سليم النعاس، أن المحطة ستضطر لتخفيض الإنتاج اليومي من 36 الف متر مكعب إلى 24 ألف متر بسبب عدم توفر المواد الكيمائية التشغيلية للمحطة .

وقال النعاس لـ “أخبار ليبيا 24″ إن المواد الكيميائية الموجود لدينا لا تكفي لتشغيل المحطة بقية شهر يوليو الجاري وأخر كمية من هذه المواد وصلت مساعدة من محطة زليتن لتحلية المياه ولكن الكمية قاربت على النفاذ وسوف تتوقف المحطة بعد التخفيض التدريجي”.

وأضاف أذا توقفت محطة تحلية المياه في طبرق ستدخل مدينة طبرق في أزمة مياه لأن المحطة هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة ولم يتم صيانتها منذ أكثر من 15 عام من تركيبها إلى الان .

وتابع “طالبنا كل الجهات من الحكومة المؤقتة ومن مجلس النواب للتدخل لتوفير المواد الكيميائية اللازمة ليس لمحطة طبرق فقط بل لكل محطات التحلية في ليبيا وعددها 8 محطات” .

وأشار مدير محطة تحلية المياه بطبرق إلى أن كل المحطات في كل المدن الليبية تعاني من نقص المواد الكيميائية التشغيلية اللازمة، وأن العاملين في كل محطات التحلية التابعين للشركة العامة لتحلية في ليبيا وعددها 8 محطات بها 850 مستخدم لم يتقاضوا مرتباتهم من شهر فبراير 2017 .