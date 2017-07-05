أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت لجنة التحكيم العامة، دورة تحكيمية تثقيفية لحكام طبرق، وذلك على مدار يومين بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي.

وشارك في هذه الدورة، عدد 18 حكمًا من مدينة طبرق والتابعين للجنة التحكيم الفرعية .

وحاضر في هذه الدورة، الحكام الدوليين السابقين عبدالعزيز الشريف وجمال الهواري والمحاضر فرج نجم.

وقد تم تقديم العديد من المحاور في القوانين الجديدة للتحكيم وعرض الصور والشرائط التوضيحية للحكام وكيفية التعامل مع الأخطاء، حيثُ قُسمت الدورة إلى فترتين صباحية بملعب نادي الصقور ومسائية بمقر المجلس البلدي.

هذا وحضر هذه الدورة رئيس الإتحاد الفرعي لكرة القدم ورئيس لجنة التحكيم الفرعية وعدد من الحكام السابقين .