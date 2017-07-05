أخبار ليبيا 24 – خاص

أجريت، أمس الثلاثاء، عملية تسليم المخطوطات الإسلامية والتاريخية التي ضبطت من قبل افراد وضباط وحدة التحريات العامة بمدينة بنغازي خلال الفترة الماضية،وبحضور رئيس جامعة بنغازي مرعي المغربي ومدير عام المطبوعات والنشر بالجامعة ورئيس وحدة التحريات العامة.

وكذلك حضر عملية التسليم آمر المجموعة التي ضبطت المخطوطات وعددها 18 مخطوط تاريخية إسلامية وأهمها المخطوط الأصلي لصحيح البخاري المكتوب بخط اليد تحوي أحاديث نبي الله محمد(صلي الله عليه وسلم).

و تعد هذه المخطوطات الوحيدة الموجودة في مكتبات العالم العربي والأسلامي ،حيث تجاوز عمرها ً 1500سنة،وتعتبر ثروة قومية لاتقدر بثمن.

وفي ختام عملية التسليم قامت جامعة بنغازي بتكريم ضباط وأفراد وحدة التحريات العامة تقديراً لجهدهم الجبار في أسترجاع المخطوطات.