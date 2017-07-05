أخبار ليبيا 24 – خاص

في قرار يؤخذ من قبل دولة، أصدر تنظيم داعش الإرهابي قرار باستعمال عملته الدرهم في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا.

ومن المضحك أن النظام الإرهابي مقتنع أنه تمكن من بني دولة إسلامية، ويعتقد أن باستطاعته إصدار القوانين وتنفيذها.

والحقيقة هي أن الجماعة الإرهابية لا صلة لها بأي دولة ولا قدرة لها بتطبيق أية قوانين، وهي التي تنشر الفوضى والدمار أينما حلت، وأن تنظيم داعش المنهزم لا محال يعيش في حالة إنكار ووهم ويرفض الاعتراف أن نهايته قريبة وحتمية.

ووفقا لمصادر محلية في سوريا، أمر تنظيم داعش الإرهابي أصحاب المتاجر والتجار بتسعير البضائع بعملته الدرهم بداية من يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري، وحدد قيمته عند ألف ليرة سورية (1.80دولار) سعيًا إلى توجيه سياسته النقدية على الرغم من تراجع سيطرته على الأراضي.

وجاء التعميم في رسالة صوتية على منصات تراسل لداعش، حظرت فيها التعامل بالعملات السورية فئة ألف ليرة و50 ليرة في المناطق الخاضعة للتنظيم الإجرامي ابتداءًا من 25 يوليو.

يذكر أن التنظيم الإرهابي خسر مساحات من الأراضي في سوريا والعراق، ويخضع للحصار في معقله السوري بالرقة مع مواصلة قوات تدعمها الولايات المتحدة هجومها لانتزاع السيطرة على المدين، وداعش على وشك الهزيمة أيضاً في مدينة الموصل العراقية.