أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لمركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب ” العقم” بمنطقة الرحبة غرب بنغازي .

وقال المنسق الإعلامي بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي – لـ “أخبار ليبيا 24” إنه تم تدشين المقر الجديد لمركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمدينة بنغازي .

وأوضح العريبي أن المركز بدأ اليوم في استقبال الحالات بشكل رسمي برئاسة الدكتورة عالية الفيتوري بمقره الجديد بالقرب من معسكر كتيبة 298 دبابات 204 سابقاً بمنطقة الرحبة، لافتاً إلى انه يحوي أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة .

وأشار العريبي إلى أنه تم نقل المركز إلى المقر الجديد نظراً لتعرض المركز السابق بمنطقة القوارشة إلى أضرار مادية كبيرة في المبني والمعدات نتيجة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بالمنطقة بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية .