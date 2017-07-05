أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مسؤول الإعلام بالقوات الخاصة رياض الشهيبي، انطلاق عملية جديدة لتحرير محور الصابري فجر اليوم الأربعاء تحت اسم “فضل الشهيد”.

وأكد الشهيبي أن عملية “فضل الشهيد” تؤتي ثمارها، عقب انهيار كامل في صفوف الجماعات الإرهابية ، مع تقدم القوات المسلحة والقوات المساندة .

وأضاف الشهيبي، أن أمتار قليلة تحول دون التحام القوات المتقدمة من سوق الحوت على طريق البحر مع القوات المتقدمة من شرق الصابري على ذات طريق، والساعات القادمة حاسمة للخط الساحلي لمحور الصابري بالكامل.

وأشار إلى أن القوات الخاصة والقوات المساندة سيطرت على السوق العام بالصابري، لافتاً إلى أن سرية الدبابات والمدفعية الثقيلة بالقوات الخاصة تدك الآن أوكار وتمركزات الجماعات الإرهابية بلا هوادة .