أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد النائب عن دائرة طبرق مفتاح الشاعري عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أه طالب رئيس مجلس النواب بتدشين مقر الهيئة العامة للبيئة وتوطينها بمدينة طبرق بناء على المذكرة المقدمة من المستشار الفني بالهيئة العامة للبيئة بمشروعية نقل تبعية الهيئة العامة للبيئة لمجلس النواب ويكون مقرها مدينة طبرق .

وأضاف الشاعري لـ “أخبار ليبيا 24” أن الموضوع أحيل إلى رئيس مجلس النواب بعد ترحيب المجلس البلدي بطبرق الذي وعد بتسخير كافة الجهود من أجل تدشين المقر ببلدية طبرق التي تتوفر فيها العوامل الأمنية والمناخية المناسبة .

وتابع – كما أكدنا لرئيس مجلس النواب أن مدينة طبرق ستكون مناسبة للهيئة وكذلك مشاركة الهيئة العامة للبيئة في أي مؤتمرات تتعلق بالتغيرات المناخية والشأن البيئي العام المتعلق بالملوثات ومخلفات المصانع .

كذلك عدم ممانعة لجنة الصحة والبيئة صاحبة الإختصاص بعد ما تم عرض الموضوع عليها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الهيئة في مناخ يسوده الاستقلالية .