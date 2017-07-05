أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر من قسم التحري بمركز شرطة الأصابعة، من القبض على عنصرين من العمالة الإفريقية يحملون الجنسية التشادية، وبحوزتهم مسدسين صناعة تركية، وسيارة نوع سنتافي بدون أوراق ومستندات رسمية.

وأفاد رئيس مركز شرطة الأصابعة مقدم عبدالحكيم المهدي أمبية، بورود معلومات من عناصر التحري بأن هناك أشخاص أفارقة لديهم أنشطة مشبوهة، ويقومون بحيازة أسلحة.

وأوضح أمبية، أنه بالمتابعة والتحري بالفعل تم القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم مسدسين، وسيارة مسروقة وبطاقات شخصية مزورة صادرة من مدينة أوباري، لافتاً إلى أنه تم التحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأصابعة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الكبير والمهم الذي يقوم به منتسبي مركز شرطة الأصابعة في محاربة الظواهر الهدامة والسلبية وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.