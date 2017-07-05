أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة رياض الشهيبي، العثور على أحزمة ناسفة بمواقع تمركزات الجماعات الإرهابية في محور الصابري شمال بنغازي .

وأوضح الشهيبي، أن الأحزمة التي تم العثور عليها كانت جاهزة للاستخدام وتحوي كمية من مادة “التي أن أن” لإحداث أضرار بكل من يقترب من أي إرهابي كان يرتدي هذا الحزام .

وأشار الشهيبي إلى أن القوات المسلحة لاتزال تعمل حتى هذا الوقت على تمشيط كامل منطقة الصابري التي تم تحريرها اليوم من بقايا الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تمشيط المنطقة من المفخخات والألغام التي قامت بزراعتها بكافة أنحاء المنطقة لمنع تقدم القوات المسلحة .