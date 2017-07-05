أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة “الصاعقة” رياض الشهيبي، القبض على بعض العناصر الإرهابية اليوم الأربعاء خلال المعارك الأخيرة بمحور الصابري شمال بنغازي.

وقال الشهيبي، إن أفراد القوات الخاصة ألقت القبض على خمس من العناصر الإرهابية خلال تمشيط منطقة الصابري .

وأوضح الشهيبي، أنهم تمكنوا من القبض على المسؤول عن بقايا الجماعات الإرهابية بمحور الصابري، الإرهابي المدعو ناصر النيهوم، فضلاً عن أربعة عناصر آخرين مختبئين بأحد المنازل في المنطقة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية أعلنت اليوم الأربعاء تحرير منطقة الصابري وسوق الحوت ووسط البلاد بالكامل من الجماعات الإرهابية وبذلك تصبح بنغازي مدينة محررة بالكامل.