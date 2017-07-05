أخبار ليبيا 24 – خاص

رحب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، مساء الأربعاء، بإعلان تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، متمنيًا أن يجلب ذلك الأمن والازدهار إلى أهل المدينة، في أول رد فعل غربي على إعلان تحرير المدينة من الإرهاب.

وقال ميليت مغردًا عبر حسابه على موقع تويتر: “أرحب بتحرير بنغازي، والإرهاب لا مكان له في ليبيا، وأتمنى أن يجلب ذلك السلام والأمن والازدهار إلى أهل بنغازي”.

وأرفق السفير البريطاني لدى ليبيا مع تغريدته هشتاغ “#بنغازي_روحت “، الذي سجل أكثر تداولاً على الحسابات الليبية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال اليومين الأخيرين.