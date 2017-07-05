أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، القرار رقم (183) لعام 2017، بالموافقة على تخصيص وتسييل مبلغ مالي وقدره 550 ألف دينار لبعض الجهات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وخُصص بموجب القرار، 200 ألف دينار للهيئة الليبية للإغاثة، و150 ّألف دينار لمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، و200 ألف دينار لصندوق دعم الزواج.

ونص القرار، على أن تُخصم القيم المشار إليها من مخصصات الوزارة بالباب الثاني بالميزانية العامة للدولة لسنة 2017، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقًا للنظم واللوائح السارية.