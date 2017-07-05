أخبار ليبيا 24 – خاص

وافق مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، على تخصيص مبلغ مالي لوزارة العدل لتغطية مستحقات بعض شركات التموين.

في قراره رقم “180” للعام الحالي 2017.

وجاء ذلك في قرار المجلس رقم (180) لعام 2017، خُصص بموجبه مبلغ وقدره (1,579,634.28د.ل)، لصالح شركة المتحدة الأولى المتعاقد معها على تموين فرعي جهاز الشرطة القضائية (البيضاء، الجبل الأخضر) ومؤسستي الإصلاح والتأهيل (قرنادة، طبرق).

وخُصص مبلغ وقدره (4,836,284.88 د.ل)، لصالح شركة البرق المضيء للتعهدات والتموين المتعاقد معها على تموين فروع جهاز الشرطة القضائية (بنغازي، المرج، الكفرة)، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل (الكويفية، المرج، أجدابيا، الكفرة).

إضافة إلى تخصيص مبلغ وقدره (204,416.94د.ل)، لصالح شركة النخيل للتعهدات التموينية المتعاقد معها على تموين فرع جهاز الشرطة القضائية (الجبل الأخضر) ومؤسسة الإصلاح والتأهيل (طبرق).

كما أنه تم تخصيص مبلغ وقدره (930,665.4د.ل)، لصالح شركة المتحدون للتعهدات التموينية المتعاقد معها على تموين فرع جهاز الشرطة القضائية (البيضاء) ومؤسسة الإصلاح والتأهيل (قرنادة).

وتخصم القيم المذكورة من المخصصات المحددة لذلك بالميزانية العامة للدولة لسنة 2017م، وتسيل حسب الإمكانيات المتاحة لدى وزارة المالية والتخطيط مع لزوم استيفاء متطلبات الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقاً للنظم واللوائح السارية.