أخبار ليبيا 24 – خاص

أذن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، لوزارة المالية والتخطيط بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتحويل القيمة المتبقية من العقد رقم (3) لسنة 2015م، المبرم مع شركة USP&E والمقدرة بمبلغ (498,796,855.672 د.ل) للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

وجاء ذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (184) لعام 2017، والذي نص على أن يضاف للقيمة 15%، من القيمة الأصلية للعقد، وعلى وزارة المالية والتخطيط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها عند حلول تاريخ السداد.

ويأتي ذلك لغرض التعاقد لتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء طبرق بسعة 921 ميجا وات خصما من ميزانية التحول لسنة 2017م، بحسب القرار.